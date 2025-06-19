Ertuğruloğlu, söz konusu ifadeleri “İsrail’in geleneksel yalan ve iftiralarının bir yenisi” olarak nitelendirerek, “Şiddetle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Ertuğruloğlu, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarla işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığını belirtti. Türkiye’nin Kıbrıs’taki meşru müdahalesine atıfta bulunan Ertuğruloğlu, “Uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yetkisini kullanarak Kıbrıs’ta akan kanı durduran, Kıbrıs Türkleri’ni soykırımdan koruyan garantörümüz Türkiye, adada huzur ve güvenliği sağlamıştır, sağlamaya da devam etmektedir” dedi.

Anavatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman hak ve adaletin yanında yer aldığını vurgulayan Ertuğruloğlu, İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçlarının, yalan ve iftiralarla örtbas edilemeyeceğinin altını çizdi.