Söz konusu faaliyetler kapsamında atış öncesi ve sonrasında gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtilen açıklamada, “Ancak atış alanının uzun yıllardır kullanılıyor olması nedeniyle sahada patlamamış mühimmat veya kör giden mühimmat bulunma ihtimalinin tamamen ortadan kaldırılamayacağı belirtilmektedir.” denildi.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Mevlevi Atış Alanı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli silahlarla atışların icra edildiği hatırlatıldı.

