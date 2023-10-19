Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için bir duyuru yapıldı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, “Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin arasında yaşanmakta olan çatışmalar nedeniyle, kalıcı ve/veya geçici olarak bölgede ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen; bugüne kadar gerek Dışişleri Bakanlığımız çağrı merkezine gerekse Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki Temsilciliklerine ulaşan KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 150 kişinin güvenli tahliyeleri için ilgili kurumlarla gerekli istişarelerde bulunmaktadır” denildi.

Açıklamada, “Gelişmeler için Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği ve T.C. Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiye edilmektedir. KKTC Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi: +905338514006” ifadelerine yer verildi.