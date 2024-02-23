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Patlamayı haber alıp yola çıkan ölen işçinin ailesi ise yolda trafik kazası geçirdi.

Patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Diyarbakır ’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı. Durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışan ölen işçinin ailesi de yolda trafik kazası geçirdi. Kazada ise 3 kişi yaralandı.

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