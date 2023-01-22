Dizdarlı'nın paylaşımı şu şekilde:

Kızgınım.

Ülke, beta hemolitik streptokok ve influenza salgınının sarmalında esir oldu.

Devletin acil servisleri yıkılıyor. Özel hastanelerin de onlardan kalır yeri yok.

Bu ilk kez olmuyor. Olmuyor ama büyük bir farkla olmuyor.

Fark ilk kez ilaca olan erişimin olmamasıdır. Parayla bile istenilen uygun ilaçbulunmuyor.

Cocuklar hasta . Anneler babalar kadar doktorlar da perişan.

Üstelik sağlık alanında ciddi bir başarı öyküsü çıkaran, çocukların özel hekimlerce de aşılanması uygulamasından vaz geciliyormuş. Sağlam cocuklarin da hastanelere taşınması uygulamasına geciliyormus

Kızgınım

Ülke de bir endemi varken hâlâ tedbir almakta oyalanan, bunun üstüne aşı politikasını değistiren Sağlık Bakanlığını bir kenara koyuyorum.

Ama bizim o dağı taşı inleten Sağlık Platformumuz nerede merak ediyorum.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği nerdesin?

Kibris Türk Eczacılar birliği napıyorsun?

Serbest Çalısan Hekimler Birligi neden suskunsun ?