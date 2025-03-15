Bir süredir Deha dizisinde başrol oynayan ve Devran Karan karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 34 yaşındaki ünlü oyuncu sette talihsiz bir kaza geçirdi.

AKSİYON SAHNESİ SONRASI HASTANELİK OLDU

Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin sette aksiyon sahnesi çekilirken ayağı burkuldu.

AMELİYATA ALINDI

Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun ayak bileğinde bir kırık oluştuğu tespit edildi.

Acil ameliyata alınan İynemli'nin operasyonu Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Tedavisi devam eden ünlü oyuncunun bir süre evinde dinleneceği ve en kısa zamanda sete döneceği öğrenildi.

BABA ACISIYLA SARSILMIŞTI

Öte yandan Aras Bulut İynemli, birkaç ay önce de baba acısıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını kaybetti.