Cumhuriyet Meclisi Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite bugün UBP Milletvekili, Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Bir yasa önerisi hazırlayan komite, siyasi partilerin değerlendirmelerinin ardından öneriyi Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite, bugünkü toplantısında yasal mevzuatın düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarını tamamladı ve bir yasa önerisi hazırladı.

Komitenin çalışmaları neticesinde ortaya çıkan yasa önerisi hakkında siyasi partilerin son değerlendirmelerini yapmasının ardından, komite pazartesi günü tekrar toplanacak ve ortaya çıkan yasa önerisini Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunacak.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyeleri YDP Milletvekili Talip Atalay, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Ürün Solyalı da yer aldı.

Maliye Bakanlığı ve Başsavcılıktan yetkililer de, komite toplantısına davetli olarak katılarak, konuyla ilgili görüşlerini paylaştılar.