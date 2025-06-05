“Yaşanan hiçbir sorun çözümsüz değildi. Biz seyirci kaldık” “Yaşanan hiçbir sorun çözümsüz değildi. Biz seyirci kaldık”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ödeme kapsamında arpa, buğday, yulaf, tritikale gibi tahılların yanı sıra fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasıllık, mısır ve yonca gibi yem bitkileri ile nadas, narenciye, zeytin, harup, badem, antep fıstığı, meyve ağaçları, tropik meyveler, yemeklik dane baklagiller, yağlık bitkiler, tıbbi-aromatik bitkiler, sebze, sera ürünleri ve ilkbahar patates beyanlarının dikkate alındığı belirtildi.

Üreticilerin hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden alabileceği bildirildi.