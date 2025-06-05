Bakanlıktan yapılan açıklamada, ödeme kapsamında arpa, buğday, yulaf, tritikale gibi tahılların yanı sıra fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasıllık, mısır ve yonca gibi yem bitkileri ile nadas, narenciye, zeytin, harup, badem, antep fıstığı, meyve ağaçları, tropik meyveler, yemeklik dane baklagiller, yağlık bitkiler, tıbbi-aromatik bitkiler, sebze, sera ürünleri ve ilkbahar patates beyanlarının dikkate alındığı belirtildi.

Üreticilerin hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden alabileceği bildirildi.