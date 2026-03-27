Üniversiteden yapılan açıklamaya göre zirvede, bölgenin jeopolitik, ekonomik ve stratejik dinamikleri, alanında uzman isimler tarafından ele alındı.

Etkinliğe, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, eski Devlet Bakanı ve eski TBMM Başkan Vekili, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yüksel Yalova, İstanbul Milletvekili ve Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu, Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı, 28. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Konya Milletvekili ve Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Şemi Bora, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, USKAİD Genel Başkanı Selman Yaray, DAÜ VYK üyeleri Anıl İmre, Özdinç Akdel, Turan Büyükyılmaz, DAÜ Rektör Yardımcıları Osman M. Karatepe, Sonuç Zorlu, Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Uluslararası Akademi Sosyal Kültürel ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF) Genel Başkanı Umut Elbir, The London Energy Club Yönetim Kurulu Başkanı, eski diplomat ve Uluslararası Enerji Ajansı eski yöneticisi Mehmet Öğütçü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

- Olgun Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu forumda yaptığı konuşmada, yönetim ve öngörü yeteneğinin önemine değindi ve Kıbrıs adasının stratejik önemini vurguladı. Amcaoğlu, Kıbrıs Türk halkının varlığının korunmasının ve ada üzerindeki Türk nüfusu ile çıkarlarının güvence altında tutulmasının kritik olduğunu belirtti. Savaş ekonomisinin ve bölgesel gelişmelerin dikkate alınması gerektiğini belirten Amcaoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

- Selman Yaray

USKAİD Genel Başkanı Yaray konuşmasında Doğu Akdeniz’in medeniyetlerin kesişim noktası, stratejik rekabet alanı ve enerji kaynaklarının geçiş güzergâhı olduğunu belirterek, artan enerji talebi, yeni kaynak keşifleri ve güvenlik dinamiklerinin bölgeyi hem Türkiye hem de küresel aktörler açısından kritik hale getirdiğini söyledi. Günümüzde enerji, güvenlik, ekonomi ve siyasetin iç içe geçtiğine dikkat çeken Yaray, toplantının amacının sadece değerlendirme yapmak değil, somut öneriler geliştirmek ve karar alıcılara katkı sunacak stratejik çıktılar üretmek olduğunu belirtti.

- Hasan Kılıç

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, uluslararası dengeler açısından Doğu Akdeniz’in kritik bir konumda bulunduğunu belirterek, DAÜ’nün bu önemli coğrafyada yer alan bir bilim kurumu olarak sorumluluğunun bilincinde olduğunu söyledi. Akademik bilgi üretimi ve uluslararası iş birlikleriyle bölgenin barış, istikrar ve refahına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Kılıç, zirvenin bilim insanları ve karar alıcıları bir araya getirerek önemli çıktılar sunacağına inandığını belirtti.

- Mehmet Öğütçü

The London Energy Club Yönetim Kurulu Başkanı, eski diplomat ve Uluslararası Enerji Ajansı eski yöneticisi Öğütçü ise, çok boyutlu krizlerin yaşandığı kritik bir dönemden geçildiğine işaret ederek, asıl önemli olanın savaşların ardından oluşacak yeni düzenin doğru şekilde öngörülmesi olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz’in enerji açısından küresel ölçekte sınırlı ancak stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Öğütçü, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin ve özellikle Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ve İsrail hattındaki anlaşmazlıkların enerji yatırımları açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti. Öğütçü, enerji projelerinde güvenlik ve istikrarın belirleyici olduğunu vurguladı.

- Yüksel Yalova

Eski Devlet Bakanı ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalova, Doğu Akdeniz’in tarih boyunca stratejik bir merkez olduğuna dikkat çekerek, günümüzde enerji kaynakları, jeopolitik dengeler ve uluslararası ilişkiler bağlamında bölgenin öneminin daha da arttığını vurguladı. DAÜ Hukuk Fakültesi bünyesinde enerji hukuku alanında yürütülen çalışmalara da değinen Yalova, bu alanda verilen dersler, kurulan araştırma merkezleri ve uluslararası iş birliklerinin stratejik açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti. Yalova, zirvenin güçlü konuşmacı kadrosuyla önemli çıktılar sağlayacağına inancını dile getirdi.

- Mehmet Akalın

Edirne Milletvekili Prof. Dr. Akalın Doğu Akdeniz’in Afrika, Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında yer alması stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Kıbrıs’ın ve özellikle KKTC’nin bu coğrafyanın merkezinde bulunduğunu söyledi. Akalın, küresel krizlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, bu sürecin ardından dünya düzeninin yeniden şekilleneceğini belirtti ve Türkiye ve KKTC’nin bu yeni döneme hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

- Şamil Ayrım

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı, 28. Dönem İstanbul Milletvekili Ayrım, bugün savaş ve krizlerle sarsılan bölgede Türkiye ve KKTC’nin durumunun kritik olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’de enerji, güvenlik ve jeopolitik unsurların iç içe geçtiğini, kalıcı istikrarın ancak diyalog, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka bağlılıkla sağlanabileceğini vurguladı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ın tanınırlığı ve Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan dostluk grubu ve yaklaşan toplantılar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

- Orhan Erdem

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Konya Milletvekili Orhan Erdem, kritik bir dönemden geçildiğini, hukukun üstünlüğü ile insan haklarının sıklıkla ihlal edildiğini vurguladı. Gazze ve İran başta olmak üzere bölgede yaşanan sivillere yönelik trajedilere dikkat çeken Erdem, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin garantörlüğü altında güvenli bir bölge olarak korunması gerektiğini belirtti. Erdem, adada silahlanmanın artmasına rağmen müzakere kültürünün sürdürülmesinin önemine de değindi.

- Hulki Cevizoğlu

AİBPA Türk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, forumda yaptığı konuşmada, günümüzde enerji haklarının jeopolitik dengeleri yeniden şekillendirdiğine değinerek, süper güçlerin müdahalelerinin küresel enerji akışını ve güvenliğini doğrudan etkilediğini ifade etti. Cevizoğlu ayrıca, medya ve tartışma programlarının bu konuları yeterince analiz etmediğini ve sık sık tekrarlarla dolu olduğunu vurguladı.

"Jeopolitik ve Uluslararası İlişkiler" başlıklı ilk oturum Güvenlik Uzmanı ve Star gazetesi yazarı Coşkun Başbuğ moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. Dr. Hasan Ünal, Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya ve Prof. Dr. Uğur Özgöker birer sunum yaptı.

Yüksel Yalova moderatörlüğünde yapılan "Enerji, Ekonomi ve Hukuk" başlıklı ikinci oturumda Prof. Dr. Vedat Yorucu, Prof. Dr. Cemal Zehir, Yrd. Doç. Dr. Aylin G. Gürzel Aka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Gökhan Güler ve Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur, bölgenin enerji ve hukuk stratejilerini değerlendirdi.

Forum düzenlenen plaket töreni ile sona erdi.