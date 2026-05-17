Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin zirvede Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilmesinin, hükümetin son dört yılda yürüttüğü aktif dış politikanın önemli bir başarısı olduğunu söyledi.

Üstel açıklamasında, tüm engelleme girişimlerine rağmen KKTC’nin zirvede yer almasının, kardeş devletlerin KKTC’ye yönelik samimi yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti. Hükümetin bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Üstel, Türk Devletleri ile ilişkilerin daha da geliştirileceğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “KKTC Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçasıdır” sözlerini hatırlatan Üstel, KKTC ile Türk Devletleri arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlenmesinin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

KKTC’nin stratejik konumu, güçlü devlet yapısı ve ekonomik potansiyeliyle görmezden gelinecek bir devlet olmadığını vurgulayan Üstel, Doğu Akdeniz’de barış, enerji güvenliği ve istikrar açısından KKTC’nin önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Üstel, “Kıbrıs’ta kalıcı, adil ve gerçekçi çözümün tek yolu; KKTC’nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesidir” ifadelerini kullandı. Mavi Vatan’daki haklardan taviz verilmeyeceğini belirten Üstel, Türkiye ile tam uyum içinde Türk Devletleriyle ilişkilerin geliştirilmeye devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Üstel ayrıca, başta Türkiye olmak üzere zirveye katılan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderlerine KKTC’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.