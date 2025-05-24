Kars’ta yaşayan oto elektrik ustası Ahmet Yarba, geçmeyen böbrek ağrısı nedeniyle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Yarba'nın her iki böbreğinin de taşlarla dolu olduğu tespit edildi.

Ameliyata alınan Yarba’nın böbreklerinden irili ufaklı 300’ün üzerinde taş çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Üroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ezer, “Büyük olanları parçalayarak, küçükleri ise tek tek topladık. 300’den sonra saymayı bıraktık” dedi.

Ezer, taş hastalıklarının bölgede sık görüldüğüne dikkat çekerek, “Su tüketimi az, et ve tuz tüketimi fazla. Çay, suyun yerini almış durumda. Bunlar taş oluşumunu tetikliyor. Bu hastamızda genetik bir yatkınlık da vardı, her iki böbreği de taşla doluydu. Bir tarafında boyutu 5 santimi aşan yüzlerce taştan oluşan birikim vardı” diye konuştu.

Kars'ta hastanın iki böbreğinden 300'ün üzerinde taş çıktı

Doktorlar, çıkarılan taşlarla “Gazi Kars” ve “Kafkas Üroloji” yazısı yaparak operasyonun sıradışılığını belgeledi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Yarba, taşları hatıra olarak eve götürdüğünü söyledi. Ameliyatı yapan doktor, bu büyüklükteki taşların genellikle tek parça olduğunu söyleyerek, 'bu vakada boncuk tanesi gibi yüzlerce küçük taşı bir arada görmenin hem sıra dışı hem de öğretici bir deneyim olduğunu' söyledi.