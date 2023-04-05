ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin yetkililerinden olan Loretta Mester yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam etmesi gerektiğini savundu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, politika yapıcıların gösterge faiz oranlarını bu yıl yüzde 5’in üzerine çıkarmaları ve enflasyonu bastırmak için bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde tutmaları gerektiğini söyledi.

‘İSTİKRAR İÇİN GEREKLİ’

Dün New York Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mester, Fed’in yaptığı son faiz artırımının ekonomide istikrarın sağlanması için gerekli bir adım olduğunu belirtirken, bu yıl bir faiz indirimine gidilmesi gerektiği görüşüne karşı çıktı.

Konuşmasında ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelere de değinen Mester, enflasyonun yarattığı zorluklara rağmen Fed’in son attığı adımların bankacılık sektöründe istikrarın sağlanmasına yardım ettiğini belirti. Mester, Fed’in hızlı şekilde hareket etmesinin bir finansal krizi engellediğini de savundu.

FAİZ ARTIŞLARI SÜRECEK Mİ?

Fed yetkilileri geçen ay faiz oranlarını 25 baz puan yükselterek gösterge faiz oranını yüzde 4,75 ila yüzde 5 hedef aralığına getirmişti. Son toplantıdan bu yana konuşan bazı politika yapıcılar, Fed’in faiz oranlarını en az bir kez daha artırma yoluna gidebileceğini belirtti.