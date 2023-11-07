Doların yükselen ateşi düşmüyor. Hafta başından bu yana yükselişte olan dolar, yurt içinde piyasalarının kapalı olduğu saatlerde ani bir çıkışa geçti. Gece saat 04.45'te 28.64'e yükselen dolar kuru, tüm zamanların rekorunu kırdı.

DOLARDA SON DURUM! ZİRVEDEN İNMİYOR...

Dün piyasaların kapanışında 28,44 TL seviyesinde hareket ederken dolar kuru, piyasaların açılmasıyla 7 Kasım bugün 28,48 TL'den işlem görüyor.

EURODA ZİRVE SONRASI GERİLEME

Euro da gece saatlerinde 30,6850 TL'ye kadar çıkarken, piyasaların açılışı sonrasına sınırlı bir gerilemeyle 30,5002 seviyesinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 28,60, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 39,65 seviyesinde görülüyor.