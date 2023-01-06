Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, geride kalan iki yıllık görev süresinde olduğu gibi 2023 yılında da, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması, devletinin, egemenliğinin ve uluslararası eşit statüsünün kabulü, refahı ve geleceği için her türlü çabayı ortaya koyacağına vurgu yaptı.

Donangil, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, başta ana vatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm ilgili uluslararası taraflar ile görüştüğünü ve Türkiye’nin de tam desteğiyle Kıbrıs Türk halkının yeni siyasetini anlattığını ifade ederek, halkıyla her zaman iç içe olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın, hükümet ile istişare içerisinde çalışmaya, KKTC’nin gelişmesine ve Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı koymaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Cumhurbaşkanlığının çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Donangil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, görevde olduğunu süre içerisinde, Kıbrıs Türk halkının, egemen, eşit iki devlet ve uluslararası alanda eşit statüsü için yeni siyaseti ortaya koyduğunu ve bu siyaseti güçlendirmek için çalışmalar yaptığını anlattı.

Federasyon görüşmelerinin Crans Montana’da bittiğini ve artık alternatif çözüm modeli olamayacağını ifade eden Donangil, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de katıldığı gayriresmî 5+1 toplantıda yeni siyaseti Türkiye’nin de desteğiyle BM kayıtlarına geçirdiğini anımsattı.

Tatar’ın, geride kalan süre içerisinde Kıbrıs Türkü’nün yeni siyasetini yabancı diplomatlar ile muhataplarına anlattığını ifade eden Donangil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 77. Genel Kurulu’nda yaptığı, resmen KKTC’nin tanınması ve haksız İzolasyonların kaldırılması çağrısı sonrası KKTC’nin Anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye kabul edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu çaba yanında pandemi süreci de dahil olmak üzere hükümet ile istişare içinde, bazı zamanlar Bakanlar Kurulu’na da başkanlık yaparak, ülkeyi ilgilendiren konularda destek verdiğini ifade eden Donangil, Cumhurbaşkanı Tatar’ın her zaman halkıyla iç içe olduğuna, KKTC’nin gelişmesi ve halkın refahının yükselmesi için çaba ortaya koyduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Türkiye ile her alanda ilişkilerin en üst düzeye çıkmasını sağladığını, sadece siyasi alanda değil kamuoyu ile de ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini vurgulayan Donangil, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerle oluşturulan dostluk gruplarına da işaret ederek, ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın da çocuk, aile, çevre gibi konularda birçok sosyal projeler ortaya koyduğunu anlatan Donangil, ülkede ilk kez çocuk adalet yasa önerisinin milletvekilleri ile birlikte Meclis’e sunulduğunu, yakında da yaşlı hakları çalıştayı yapılacağını söyledi.

Donangil, soru üzerine, son günlerde danışman konusunun da kamuoyunu gereksiz meşgul ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda gereksiz ve gerçeği yansıtmayan gündem yaratıldığını ifade eden Donangil, konuyu uzatmak ve artık gündemi meşgul etmek istemediğini belirtti, söz konusu sistemin, eski Cumhurbaşkanları zamanından devam eden yetkiler ve sistem olduğunu söyledi.

“Danışman” adı altındaki şahısların hepsinin Cumhurbaşkanlığı Yasası kapsamında yetkiyle alınan sözleşmeli personel olduğunu ifade eden Donangil, Cumhurbaşkanlığında şu anda 13 danışman olduğunu ve bunlardan 3 danışmanın daha önceki Cumhurbaşkanlığı personeli olduğunu kaydetti.

Halkı bu kadar sıkıntı içinde bu gibi konularla yormamak gerektiğini ifade eden Donangil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülke sorunları ile ilgilenen bir yapıda olduğuna dikkat çekti.

Yeni dönemde de bunun artarak devam edeceğini söyleyen Donangil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Türk halkına fayda getirecek projelerin sonuçlanması için hükümete destek vereceğini ve sonuçlarının 2023’te daha net görüleceğini kaydetti.

Kamuoyu ile paylaşılan listenin, dönemin müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu tarafından 7 Eylül 2020 tarihinde maliye bakanlığına verilen liste olduğunu ifade eden Donangil, Hüdaoğlu’nun imzası olan listede, eski Cumhurbaşkanları zamanından gelen 59 sözleşmeli olduğunu söyledi.

Donangil, ayrıca dün yaptıkları açıklamanın çarpıtılarak, farklı algılanıp, savunma mekanizması içine girilmesinin ve bu konuyla daha fazla kamuoyunu meşgul etmenin yanlış olduğunu kaydetti.

Donangil, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, kimseyi ayrıştırmadan, uzmanlık alanına göre ayrımcılık yapmadan tüm personelin çalışmalarına olanak sağladığını da sözlerine ekledi.