Dinçyürek, doktor ve sağlık ekibiyle birlikte yapımı tamamlanan ve bugün ilk kez hizmete giren Dörtyol Sağlık Odası’nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Bakan Dinçyürek, bundan sonra her hafta çarşamba günü doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekibin Dörtyol Köyü’nde hizmet vereceğini belirterek, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında koruyucu hekimlik çalışmalarının da yürütüleceğini söyledi. Bu çerçevede haftanın belirli günlerinde bilinçlendirme ve eğitim toplantıları düzenleneceğini ifade etti.

Verilen hizmetlerin, halktan gelen talepler doğrultusunda geliştirileceğini vurgulayan Dinçyürek, sağlık odasının açılma sürecinin köy halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Süreç boyunca Dörtyol Muhtarı ile sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Bakan Dinçyürek, emeği geçen herkese teşekkür ederek sağlık odasının köye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Dörtyol Muhtarı Salih Erel ise yaptığı konuşmada, köyün uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu sağlık ocağının bugün hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ve ekibine teşekkür eden Erel, çarşamba günleri doktor ve sağlık ekiplerinin köyde hizmet verecek olmasının köy halkı için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.