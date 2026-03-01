Safra yollarını görüntülemek için yapılan endoskopik işlemi mümkün kılan ve tanısı çok zor olan safra kanalı ile karaciğer içi safra kanallarının doğrudan görülmesini sağlayan sistem, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı. Bilindiği üzere ERCP işlemleri 2007 yılından itibaren hastanede başarılı bir şekilde uygulanmakta olup bugüne kadar yaklaşık 3650 hastaya ERCP işlemi yapılmıştır.

ERCP işlemi ile safra yolları kontrast madde verilerek görüntülenebilmekteydi. Ancak bu yöntemle biyopsi alma ve ayrıcı tanı koyma imkânı bulunmamaktaydı. Kolanjioskopi skopu ise ERCP sırasında safra kanallarına yerleştirilerek doğrudan endoskopik inceleme yapılmasını ve gerektiğinde biyopsi alınmasını sağlayan ileri teknolojiye sahip bir cihazdır.

Cihazın hizmete girmesiyle birlikte son bir ay içerisinde 3 hastaya müdahale edilmiş, yapılan incelemeler sonucunda tanıları konularak tedavileri yönlendirilmiştir. Bu işlemleri Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu gerçekleştirmiştir.

Yeni teknolojik yatırımın, safra yolu hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli katkı sağlaması beklenmektedir.