Dernek, acil ihtiyaç tespiti, planlama ve uzman kadro atamalarının yapılması gerektiğini belirterek, temel destek hizmetlerin yaygınlaştırılması, kapsayıcı/kaynaştırma eğitiminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kıbrıs Otizm Derneği tarafından yapılan açıklamada, Anayasal bir hak olan eğitimde fırsat eşitliğinin "otizmli çocuklar ve farklı gelişim gösteren bireyler için kağıt üzerinde kaldığı ve mevcut sistemin sürdürülemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili başlıca sorunlar söyle sıralandı:

“Özel eğitim okullarında artan talebe rağmen öğretmen sayısının yetersiz kalması; özel eğitim okullarında alan dışı öğretmenlerin görevlendirilmesi; sınıf ve grup eğitimlerinde öğrenci sayısının fazlalığı; gelişimsel destek hizmetlerinin kadro ve bilgi eksikliğinden dolayı sunulmaması; dil ve konuşma terapisi, ergoterapi ve duyu bütünleme gibi temel hizmetlere okul içinde erişilememesi; bazı genel eğitim okullarına ve özel eğitim okullarına özel eğitim öğretmeni atanmaması; genel eğitim okullarında gerçek anlamda bir kapsayıcı/kaynaştırma sistemi kurulamaması nedeniyle farklı gelişim gösteren çocukların sistemin dışına itilmesi; çocukların dünyayı farklı algılama biçimlerinin dikkate alınmaması nedeniyle özellikle sınav dönemlerinde ciddi uyum ve değerlendirme sorunları yaşanması; ailelerin, gölge öğretmen ücretlerini saatlik asgari ücret düzeyinde dahi kendi imkânlarıyla karşılamak zorunda kalması; ailelere yönelik psikososyal destek mekanizmalarının yetersizliği.”

Çözüm önerilerine de yer verilen açıklamada, acil ihtiyaç tespiti, planlama ve uzman kadro atamalarının yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, çözüm önerileri ve taleplerle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Acil ihtiyaç tespiti ve planlama yapılması; uzman kadro atamalarının yapılması; grup eğitimlerinde standartların yeniden düzenlenmesi; temel destek hizmetlerin yaygınlaştırılması; kapsayıcı/kaynaştırma eğitiminin güçlendirilmesi; bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) etkin ve zorunlu biçimde uygulanması; sınav ve değerlendirme reformu yapılması; gölge öğretmen desteğinin kamusal olarak desteklenmesi; ailelere ücretsiz psikososyal destek sağlanması; kurumsal koordinasyon ve ortak çalışma masası oluşturulması; çocukların güçlü yönlerini merkeze alan eğitim yaklaşımının yapılandırılması”