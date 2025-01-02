GÜNDEM ÖZEL- PELİN YÜKSELAY

Döviz kurları oldukça dalgalı geçen bir yılı geride bıraktı.

1 Ocak 2024’te Dolar 29.43, Euro 32.88 ve Sterlin ise 37.42 TL iken, yıl sonunda Dolar 35.30, Euro 36.85 ve Sterlin ise 44.40 oldu.

Gözler ise şimdi 2025 yılında döviz kurlarının nasıl seyredeceğine çevrildi.

Gündem Kıbrıs muhabirinin görüştüğü Ekonomist Göksel Saydam 2025’in döviz açısından 2024 yılından daha iyi olmayacağını belirtirken, ekonomist Özgür Yeleğen ise dövizin 2025 yılında nasıl seyredeceğinin tam bir bilmece olduğunu kaydetti.

GÖKSEL SAYDAM: ENFLASYONUN DÖVİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BÜYÜK

Ekonomist Göksel Saydam, dövizin seyrinin başta Türkiye ve dünyadaki gelişmelere bağlı olduğunu belirterek, enflasyonun da döviz üzerindeki etkisinin büyük olduğunu kaydetti.

Devlet Planlama Örgütü’nün son açıkladığı Hayat Pahalılığı rakamlarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Saydam,“Ben bugün baktığımda en son DPÖ verilerine göre toplam hayat pahalılığı geçen seneden bu seneye, Kasım ayından Kasım ayına yüzde 50 kusur civarındadır. Bu demektir ki gelen sene de bu seneden iyi olmayacak” diye konuştu.

GÖKSEL SAYDAM: STERLİN YÜZDE 10-15 CİVARINDA DEĞER KAZANACAK

Her gün uluslararası konjonktürde krizler çıktığını da kaydeden Saydam dünyanın değişim ve gelişim içerisinde olduğuna dikkat çekerek bu gelişmeler ışığında 2025 yılı içerisinde Sterlin’in yüzde 10-15 civarında değer kazanmasını beklediğini söyledi. “Bu tabi en iyi senaryo” diyen Saydam, Türkiye Merkez Bankası verilerinin de düzenli takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

“DOLARDAKİ YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDECEK”

Doların, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın yeniden Donald Trump olması ile birlikte yükseliş trendi içerisine girdiğini hatırlatan Saydam, “Trump’ın 20 Ocak’ta resmen göreve gelmesiyle ne olacağı belirsiz. Donald Trmup tam bir ticaret adamı. Trump, Doların değer kazanması için önlem alacaktır ve dolar daha da yükselecektir. Göreve geldi geleli zaten yükseliyor” diye konuştu.

ÖZGÜR YELEĞEN: DÖVİZ İÇİN 3 KRİTİK EŞİK VAR

Ekonomist Özgür Yeleğen ise dövizin 2025 yılında nasıl seyredeceğinin tam bir bilmece olduğunu belirterek, önümüzde 3 kritik eşik olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararlarının döviz kurlarında çok belirleyici olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydeden Yeleğen, her bir açıklanan faiz kararının döviz için bir eşik olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’NİN SURİYE KONUSUNDA ALDIĞI İNİSİYATİF DÖVİZDE BELİRLEYİCİ OLACAK”

Döviz kurlarının seyrini etkileyen diğer en önemli şeyin jeopolitik riskler olduğunu kaydeden Yeleğen, Türkiye’nin Suriye konusunda önemli bir inisiyatif aldığını hatırlatarak, bu inisiyatif sonrası yaşanacak olan siyasi ve askeri gelişmelerin döviz üzerinde çok önemli bir parametre olacağını vurguladı.

“ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN SEYRİ ÇOK ÖNEMLİ”

Bunlar yanında döviz üzerinde ABD lideri Donald Trump’ın Türkiye’ye karşı alacağı tutumun da çok önemli olduğunu dile getiren Yeleğen, ‘hali hazırda ABD Senatosu Türkiye’yi hasım ülke statüsünde görmektedir. Eğer bununla ilgili Türkiye lehine pozitif gelişmeler olursa, bu dövizde baskı unsuru olarak ortaya çıkacaktır’ diye konuştu.

“KİMSE DÖVİZ ‘BU KADAR OLACAK’ DİYEMEZ”

Dövizin kaç seviyelerine çıkabileceği yönündeki bir soruya karşılık ise Yeleğen, hiçbir kimsenin döviz seviyesi veremeyeceğini, bunun yanlış olduğunu söyledi. Yeleğen, dövizin bu 3 kritik konu hususunda şekilleneceğini ve bunun bir bilmece olduğunu sözlerine ekledi.