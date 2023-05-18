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Sabah saat 09.00 itibariyle euro 21.42, sterlin ise 24.65 Türk lirasından işlem görüyor.

KKTC Merkez Bankası'ndan alınan verilere göre 18 Mayıs 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 19,73 lira seviyesinde başladı.

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