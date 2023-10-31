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İngiliz Sterlini ise 34,25 TL’lik alış, 34,52 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

Saat 08.10 itibarıyla 28,20 alış kurundan işlem gören ABD Dolarının satış fiyatı 28,42, Euro’nun alış fiyatı 29,90 satışı ise 30,10 TL’den gerçekleşiyor.

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