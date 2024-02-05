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Dolar ise 30,30 liradan alınıp, 30,80 liradan satılıyor.

Serbest piyasada, saat 09.00 itibarıyla 32,70 liradan alınan euro 33,20 liradan satılıyor. 38,25 liradan alınan sterlin in satış fiyatı da 38,80 lira olarak belirlendi.

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