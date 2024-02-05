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Mehmet Çelik ve Hasan Kurt taburcu olurken, kazada ağır yaralanan Ayşe Beştemür Çelik ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı.

Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çelik ve araçtaki yolcu Ayşe Çelik (K-51) ile RHA 4124 plakalı araçtaki yolcu Hasan Kurt (E-48) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kazada, ML 053 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Çelik (E-78) Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza etmeyerek emniyet şeridine geçmesi sonucu, o esnada yolun solunda emniyet şeridi içerisinde durmakta olan Osman Batular (E-51) yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ML 053 plakalı araç, sol ön kısmı ile RHA 4124 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarpmıştı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Ayşe Beştemür Çelik yolcusu olduğu araç, Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 10-11. kilometreleri arasında kaza yapmıştı.

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