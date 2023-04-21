Türk Lirası'nın döviz karşısındaki kaybı devam ediyor...

Güne 24,04 TL ile başlayan İngiliz Sterlini, dün en düşük 24,15 liradan işlem görürken serbest piyasadaysa en yüksek 25 liradan işlem gördü.

İngiliz Sterlini, 13 Nisan 2023 tarihinde 24,26 ile son bir ayın en yüksek, 24 Mart 2023 tarihinde ise 23,35 ile son bir ayın en düşük seviyesindeydi.

1 AMERİKAN DOLARI: 19,40 TL

Güne 19,40 TL ile başlayan Dolar son 24 saat içerisinde yüzde 0,07, son bir haftada yüzde 0,27 oranında değişti.

Dolar, 21 Nisan 2023 tarihinde son bir ayın en yüksek seviyesine, 23 Mart 2023’te ise 19,02 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı.

1 EURO: 21,24 TL

Güne 21,24 TL seviyesinde başlayan Euro kuru son 24 saat içerisinde yüzde 0, son bir haftada yüzde -0,04 oranında değişti.

Euro, 3 Nisan 2023 tarihinde 21,35 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 24 Mart 2023 tarihinde 20,50 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı.