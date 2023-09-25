Cevdet Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz Cevdet Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz

25 Eylül 2023'ün sabah saatlerinde KKTC merkez Bankası döviz kurlarına göre;  dolar güne 27.15 lira seviyesinde başladı.Sabah saat 09.34  itibariyle euro/TL 28,90 liradan, sterlin ise 33.50 liradan işlem görüyor.