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25 Eylül 2023'ün sabah saatlerinde KKTC merkez Bankası döviz kurlarına göre; dolar güne 27.15 lira seviyesinde başladı.Sabah saat 09.34 itibariyle euro/TL 28,90 liradan, sterlin ise 33.50 liradan işlem görüyor.

Cevdet Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz

Cevdet Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz

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