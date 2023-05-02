2Mayıs  2023'ün sabah saatlerinde dolar güne alış 18.9930 satış 21.4355  lira seviyesinde başladı.

Pepsi ürünlerine zam geldi... Pepsi ürünlerine zam geldi...

Sabah saat 08.20 itibariyle euro/TL alış 20.9115 satış 23.6035 liradan,

 sterlin ise alış 23.7660 satış 26.8285 liradan işlem görüyor.