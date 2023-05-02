2Mayıs 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne alış 18.9930 satış 21.4355 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.20 itibariyle euro/TL alış 20.9115 satış 23.6035 liradan,
sterlin ise alış 23.7660 satış 26.8285 liradan işlem görüyor.
2Mayıs 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne alış 18.9930 satış 21.4355 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.20 itibariyle euro/TL alış 20.9115 satış 23.6035 liradan,
sterlin ise alış 23.7660 satış 26.8285 liradan işlem görüyor.
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