Serbest piyasada, 10.12 itibarıyla 29.55 liradan alınan Euro, 30.30 liradan satılıyor. 34.60 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 35.50 lira olarak belirlendi.

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Dolar ise 26.45 liradan alınıp, 26.90 liradan satılıyor.