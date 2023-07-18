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Dolar ise 26.45 liradan alınıp, 26.90 liradan satılıyor.

Gözler faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Gözler faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Serbest piyasada, 10.12 itibarıyla 29.55 liradan alınan Euro , 30.30 liradan satılıyor. 34.60 liradan alınan sterlin in satış fiyatı da 35.50 lira olarak belirlendi.

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