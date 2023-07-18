Serbest piyasada, 10.12 itibarıyla 29.55 liradan alınan Euro, 30.30 liradan satılıyor. 34.60 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 35.50 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 26.45 liradan alınıp, 26.90 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, 10.12 itibarıyla 29.55 liradan alınan Euro, 30.30 liradan satılıyor. 34.60 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 35.50 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 26.45 liradan alınıp, 26.90 liradan satılıyor.
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