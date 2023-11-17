Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla, 30,95 liradan alınan euro 31,40 liradan satılıyor. 35,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 35,95 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 28,50 liradan alınıp, 28,95 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla, 30,95 liradan alınan euro 31,40 liradan satılıyor. 35,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 35,95 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 28,50 liradan alınıp, 28,95 liradan satılıyor.
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