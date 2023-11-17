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Dolar ise 28,50 liradan alınıp, 28,95 liradan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, 0,61 azalışla 80,93 dolar oldu

Brent petrolün varil fiyatı, 0,61 azalışla 80,93 dolar oldu

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla, 30,95 liradan alınan euro 31,40 liradan satılıyor. 35,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 35,95 lira olarak belirlendi.

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