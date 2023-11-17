Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla, 30,95 liradan alınan euro 31,40 liradan satılıyor. 35,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 35,95 lira olarak belirlendi.

Brent petrolün varil fiyatı, 0,61 azalışla 80,93 dolar oldu Brent petrolün varil fiyatı, 0,61 azalışla 80,93 dolar oldu

Dolar ise 28,50 liradan alınıp, 28,95 liradan satılıyor.