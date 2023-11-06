Bunlar da ilginizi çekebilir

Dolar ise 28,25 liradan alınıp, 28,65 liradan satılıyor.

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 30,35 liradan alınan euro, 30,75 liradan satılıyor. 34,95 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 35,40 lira olarak belirlendi.

Döviz Kurları Güne Nasıl Başladı? İşte son durum

Döviz Kurları Güne Nasıl Başladı? İşte son durum

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.