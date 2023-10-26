26 Ekim 2023'ün sabah saatlerinde KKTC Merkez Bankası döviz kurlarına göre; dolar güne 28.27 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 09.31 tibariyle euro/TL 29,85 liradan, sterlin ise 34.35 liradan işlem görüyor.
26 Ekim 2023'ün sabah saatlerinde KKTC Merkez Bankası döviz kurlarına göre; dolar güne 28.27 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 09.31 tibariyle euro/TL 29,85 liradan, sterlin ise 34.35 liradan işlem görüyor.
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