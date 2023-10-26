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Sabah saat 09.31 tibariyle euro/TL 29,85 liradan, sterlin ise 34.35 liradan işlem görüyor.

Gram altın bin 808 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü

Gram altın bin 808 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü

26 Ekim 2023'ün sabah saatlerinde KKTC Merkez Bankası döviz kurlarına göre; dolar güne 28.27 lira seviyesinde başladı.

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