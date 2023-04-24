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Oy birliği ile alınan karar yarın Meclis gündeminde yer alacak.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün ara seçim tarihinin 25 Haziran olarak Genel Kurul’a sunulmasını kararlaştırmıştı.

DP Genel Sekreteri Akpınar, “DP ailemiz milletvekili adayını belirledi. Sn. Serhan Aktunç milletvekili adayımız… Aktunç kardeşimize başarılar diliyoruz. Yolumuz bir… Başarı yolculuğumuzda yeni bir döneme giriyoruz” açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti ( DP ) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 25 Haziran’da yapılması planlanan ara seçim e ilişkin hazırlıkların başladığını duyurdu.

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