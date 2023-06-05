DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Gelibolu İlkokulunu ile Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çevre Dairesi yetkililerinin de katıldığı Gelibolu İlkokulu Çevre Etkinliğinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün önemi ve çevrenin korunması ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Aktunç, Gelibolu İlkokulu Çevre Etkinliği sonrasında, Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı, eksiklikleri ve sorunları dinledi.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Aktunç, çevrenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için, çevre eğitimlerinin ilkokul çağından itibaren ders olarak okutulması gerektiğini belirterek, Müsteşarlık görevinde bulunduğu süre içerisinde bunun adımlarının Bakanlık olarak atıldığına dikkati çekti.

Aktunç, turizm ile çevrenin birbirine bağlantılı birbirini destekleyen iki ana konu olduğunu da belirterek, bununla ilgili atılan adımların devam etmesi gerekliliğinin altını çizdi.

“PLASTİK KİRLİĞİNE SON VERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Serhan Aktunç, Birleşmiş Milletler tarafından 2023 Dünya Çevre Günü’nün temasının “Plastik Kirliliğine Çözüm” olarak belirlendiğini hatırlatarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı olarak ülkede yaşanan plastik kirliliğinin önlenmesi amacıyla 11 Ocak 2023 tarihinde Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına ilişkin Tüzüğü hazırladıklarını, söz konusu tüzüğün 11 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

“AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM”

“Milletin vekili olduğumu asla unutmadan, vekaletini taşıdığım milletimin hakkı için orada olacağım” ifadelerini kullanan Serhan Aktunç, “Komitelerde üye olup olmadığıma bakmaksızın katkı koyacağım ve halkın oradaki sesi olacağım. Bu yola ülkeme hizmet için çıktım, azim ve kararlılıkla devam” dedi.