Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayı Serhan Aktunç, Basın-Sen’i ziyaret etti.

Aktunç, DP Kadın Kolları üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği Basın-Sen ziyaretinde, Başkan Ali Kişmir ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Aktunç ziyaretine ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, ülkenin en büyük zenginliğinin, ifade özgürlüğü olduğuna dikkati çekerek, “ifade özgürlüğünü engelleyecek her türlü unsurun ve zihniyetin karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.

“İnsan hak ve özgürlüklerinin en önünde gelen ifade özgürlüğü ve bunun yanında özgür ve bağımsız basın bizler için vazgeçemeyeceğimiz temel unsurlardır” diyen Aktunç, bu konuda her zaman, özgür, tarafsız bunun yanında da gazetecilik etik değerleri ile kamusal görev yapan tüm basın kuruluşlarının ve basın çalışanlarının yanında olduklarının altını çizdi.

“GENİŞ KESİMLERİN SESİYİM”

DP milletvekili adayı Serhan Aktunç, “20 yıllık özel sektör iş tecrübesi, akademisyenlik ve kamudaki iş tecrübeleri ile her kesimin eksikliklerini, zorluklarını ve gereksinimlerini bire bir yaşamış ve bilen bir aday olduğunu hatırlatarak, “gerek özelde, gerek akademik alanda gerekse de kamudaki tecrübelerim, beni her kesimin sesi haline getirmiştir” dedi.

“KAMPANYA BÜTÇEMİZİ, ÜLKENİN EKONOMİK ŞARTLARINA GÖRE BELİRLEDİK”

25 Haziran’da, Cumhuriyet Meclisi’nde eksilen 1 vekili belirlemek için ülke genelinde sandığa gidileceğini belirten Aktunç, bunun ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları da dikkate alındığında, ek bir külfet olacağını belirtti.

Anayasa gereği Haziran’da seçime gidilmeme kararı alınmış olsa idi erken genel seçim yapılması gerekliliğini de hatırlatan Aktunç, “Ülkemiz siyasi istikrarsızlıklarla, yıllarca zaman kaybına uğramıştır. Siyasal istikrarsızlık, ekonomik kalkınmanın önündeki en büyük engeldir” diyen Aktunç, anayasal gereklilik olan 25 Haziran seçimlerinde, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak bir kampanya süreci hazırlandığının altını çizdi.

KİŞMİR: “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ MECLİSTE SAVUNACAK VEKİL İSTİYORUZ”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mesleki açıdan tabu sayılacak ifade özgürlüğünü Meclis’e taşıyacak vekil arzu ettiklerini belirtti.

Kişmir, Aktunç’un Bakanlık görevi sırasında toplumsal anlamda hizmetlerinin ortada olduğunu belirterek, “çıktığınız yolda size başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.