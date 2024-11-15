Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM adına TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, bazı siyasi parti temsilcileri, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen heyetler de yer aldı.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın cevabının yer aldığı mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı’na takdim edildi.

Erdoğan: “KKTC’nin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi bizler için büyük gurur kaynağıdır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41'inci yıldönümü münasebetiyle Zat-ı Devletleri'ne ve Kıbrıs Türkü kardeşlerime en kalbi tebriklerimi iletiyorum.

Kıbrıs Türk halkının 60 yılı aşkın bir süredir verdiği destansı varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bu yana egemenliğini her geçen gün daha da tahkim etmek suretiyle geleceğe emin adımlarla ilerlemesi bizler için büyük gurur kaynağıdır.

Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde, adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşması, ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili ve haklarının teslim edilmesiyle mümkün olacaktır. BM 79. Genel Kurulu'nda bu sene bir kez daha kayda geçirdiğim gibi, uluslararası toplum üzerine düşeni artık yapmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyarak ülkeniz ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler tesis edilmesinin önü açılmalıdır.

Kıbrıs Türkü'nün varlığını teminat altına alan ve Ada'ya barış getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılını idrak ettiğimiz bu özel senede, Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya, hak ve hukukunu korumaya devam edeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bu onurlu günde büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü'nün gurur ve coşkusunu kıvançla paylaşıyor, Milletim ve şahsım adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Tatar: “Yolumuz mücahidin yoludur, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur”

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok acılar çektiğini, göçler yaşadığını, soykırımlardan geçtiğini hatırlatarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları olarak, onun ışığında bu mücadeleyi başarıyla sürdürmenin gururu içerisinde olduklarını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenlik temelinde sürdürmekte olduğu yeni siyasetin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Egemenlik bizim özden gelen hakkımızdır, pazarlığa tabi değildir.” dedi, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tesciliyle yeni bir müzakere sürecine girilebileceğini yineledi.

Kıbrıs meselesine ilişkin, geçen ay içerisinde Birleşmiş Milletler himayelerinde liderlerin gayri resmi yemek toplantısında bir araya geldiğini anımsatan Tatar, bu toplantıda artık Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon ve ambargoların kaldırılması gerektiğini ancak son zamanlarda Rum tarafının tam tersine baskılarının artmakta olduğunu ifade ettiğini söyledi.

"Adadaki hiçbir zenginliği Kıbrıs Türk halkıyla paylaşma niyetinde olmadığı açık olan Güney Kıbrıs’la artık bir federasyon devletinin kapandığını" ifade eden Tatar, yapılması planlanan sonraki geniş kapsamlı toplantılarda da gelecek süreçler için yeni önerilerin ve iş birliklerinin değerlendirileceğini dile getirdi.

Tatar “Bizim yolumuz mücahidin yoludur, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur.” dedi, Kıbrıs Türk halkının kimsenin hakkında gözü olmadığını, talebinin Doğu Akdeniz’de umutla geleceğe yürüyebilmek, barış ve huzur içerisinde yaşayabilmek olduğunu vurguladı.

TDT’ye gözlemci üye olarak kurum ve kuruluşların çeşitli toplantılara katılmasıyla Kıbrıs Türk halkının yeni kazanımlar da elde ettiğini belirten Tatar, bunların KKTC’nin bağımsız bir Türk Devleti olarak yoluna devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Yılmaz: “Tüm imkanlarımız ve gücümüzle iki devletli çözüm vizyonunun arkasındayız”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, konuşmasında, adada ve dünyanın yer yerinde yaşayan Kıbrıs Türklerinin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkının selamlarını iletti.

Yılmaz, “41 yaşına basan Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı KKTC’ye 41 kere maşallah diyorum.” dedi.

15 Kasım 1983 tarihinin Kıbrıs Türkü için bir dönüm noktası olduğunu, vatanından asla vazgeçmeyeceğini, bağımsızlığından taviz vermeyeceğini haykırdığı gün olduğunu söyleyen Yılmaz, yan yana duran TC ve KKTC bayraklarının huzurun ve refahın teminatı olduğunu kaydetti, “Kıbrıs meselesi hepimizin davasıdır. Milli davadır.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün denenmiş ve başarısızlığını kanıtlanmış Birleşmiş Milletler parametreleriyle artık kaybedecek vakti yoktur.” diyerek, İki devletli çözüm vizyonuna tüm kuvvetleriyle inandıklarını, tüm imkanları ve güçleriyle bu vizyonun arkasında bulunduklarını kaydetti.

“Adanın gerçeklerini ve iki tarafın da iradesini yansıtmayan çözüm önerilerini kabul etmeyeceğiz.” diye konuşan Yılmaz, adada iki ayrı halk ve 41 yıllık KKTC gerçeği olduğunu ifade etti.

Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün her türlü zorluğa rağmen büyük fedakarlıklarla kurduğu ve çatısı altında güvenle yaşadığı devletinden vazgeçmesini kimse beklemesin. Kıbrıs Türkü elde ettiği kazanımlardan asla geriye gitmeyecektir. Anavatan Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olacaktır.” dedi.

KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomik yapısına ulaşmasının da öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Yılmaz, 2024 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın bu çalışmaların en somut örneği olduğunu, her alanda yaşam standartlarını yükseltecek projelere devam etme kararlılıklarında bulunduklarını kaydetti.

Tören resmigeçit ile sona erdi

Halk dansları gösterisi ile TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konserinin ardından tören resmigeçit le sona erdi.