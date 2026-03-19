Konaklama ve resmi işlemler Drift NEU tarafından titizlikle takip edilirken, sporcuların herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli tüm destek sağlandı. Yaşanan sürecin kısa sürede çözüme kavuşturulmasıyla birlikte organizasyon tamamlandı.

SPORUN RUHUNA YAKIŞAN DURUŞ

Drift NEU tarafından sergilenen bu kararlı duruş, sporun yalnızca bir rekabet alanı değil, aynı zamanda evrensel değerlerin paylaşıldığı bir platform olduğunu bir kez daha kanıtladı. Organizasyon, kriz anının getirdiği tüm zorluklara rağmen sporcu dayanışmasından taviz vermeyerek; etik değerleri ve misafirperverliği her türlü profesyonel kaygının üzerinde tuttu.

HOLLANDALI EKİP MEMNUNİYETLE UĞURLANDI

Resmi süreçlerin titizlikle tamamlanmasının ardından Hollandalı pilotlar, herhangi bir sorun yaşamadan ülkelerine yolcu edildi. Drift NEU’nun bu çözüm odaklı yaklaşımı, spor camiasında büyük takdir toplarken; markanın sadece pistlerdeki hızıyla değil, kriz anlarındaki vizyoner yönetim becerisiyle de fark yarattı.