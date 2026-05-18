Türkiye Atletizm Federasyonu ile Samsun Atletizm İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen 19 Mayıs Uluslararası Samsun Yarı Maratonu gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 107’nci yılı anıldı.

Samsun’daki organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonda 600 sporcu, 3 kilometrelik halk koşusunda ise yaklaşık 800 sporcu yarıştı.

Ülkemizi temsil eden başarılı uzun mesafe koşucusu Hakan Tazegül, yarışta önemli bir başarıya imza attı. Son yıllarda üst üste elde ettiği derecelerle dikkat çeken Tazegül, 45-49 yaş kategorisinde 1 saat 13 dakika 28 saniyelik derecesiyle Türkiye genelinde birinci oldu.

Başarılı atlet ayrıca genel klasmanda yedinci sırayı elde etti.

Yarışta ülkemizi temsil eden bir diğer atlet Yusuf Gökalp ise 35-39 yaş kategorisinde 1 saat 16 dakika 18 saniyelik derecesiyle Türkiye genelinde üçüncü olurken, genel klasmanda 11’inci sırada yer aldı.