Drift NEU Racing Team pilotu Dr.Enver Haskasap, Avrupa’nın en prestijli drift organizasyonu olan Drift Masters Grand Prix’te, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek Türk sürücü olarak dünyanın en iyi 37 driftçisi ile yarışacak. Yedi raunttan oluşan Drift Masters Grand Prix serisi, 12 Eylül 2026 tarihinde PGE Narodowy’de yapılacak final yarışıyla sona erecek.

Bir Tutkunun Doğuşu

Dr.Enver Haskasap’ın motor sporlarıyla tanışması, profesyonel kariyer planlarının çok öncesine uzanıyor. Henüz genç yaşlarda hız, mekanik ve otomobillere duyduğu ilgi, 12 yaşında adım attığı motocross ile somut bir tutkuya dönüştü.

2012 yılında drift sporuna yönelen Haskasap, o dönem Kuzey Kıbrıs’ta ne bir drift pisti ne de bu sporun gelişebileceği bir altyapı olmamasına rağmen yoluna kararlılıkla devam etti. Mevcut koşulları bir engel olarak değil, aşılması gereken bir başlangıç noktası olarak gören Haskasap, bugün Avrupa pistlerinde KKTC ve Türkiye’yi temsil eden bir sporcuya dönüşen başarısının temellerini bu yıllarda attı. Onun için engel yoktu; sadece başlanacak bir yol vardı.

Ambargolar Altında Bir Hayal

Kuzey Kıbrıs’ta sporcu olmanın zorlukları, motor sporlarında çok daha ağır hissediliyordu. Uluslararası yarışlara katılım, ekipman temini, araç lojistiği ve sponsorluk süreçleri ambargolar nedeniyle neredeyse imkânsızdı. Ancak Dr. Enver Haskasap, bu koşulları kabullenmek yerine çözüm üretmeyi seçti. Avrupa’da yarışan, uluslararası organizasyonlarda pistlere çıkan ilk Kıbrıslı drift pilotlarından biri olarak adım adım sınırları zorladı. Bugün Drift Masters Grand Prix’te KKTC ve Türkiye bayraklarını taşıyan tek isim olarak yer alması, bu mücadelenin doğal bir sonucu oldu.

Kıbrıs’a İlk Drift Pisti

Bu mücadelenin en somut adımı ise Kuzey Kıbrıs’ın ilk profesyonel drift pistinin inşa edilmesi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi’nin vizyonu ve desteğiyle hayata geçirilen NEU Event Park, yalnızca bir yarış alanı değil; motor sporlarının gelişimi için planlanmış bir ekosistem olarak tasarlandı.

Drift NEU Racing School Geleceğe Yatırım

Bir zamanlar kendi hayalini yaşayacak pisti olmayan Dr.Enver Haskasap, bugün aynı tutkuyu taşıyan gençler için o pistleri inşa ediyor. Drift NEU Racing School, bu spora gönül veren çocukların ve gençlerin yalnız kalmaması, doğru koşullarda ve güvenli bir ortamda yetişebilmesi için kuruldu. Profesyonel standartlardaki eğitimlerle 18 yaş altı sporcular, yarının pistlerine hazırlanıyor.

Geleceğin şampiyonları bu pistte yetişiyor.

Dünya Sahnesinde Bir Kıbrıslı Türk

Bugün gelinen noktada Dr.Enver Haskasap, Drift Masters Grand Prix’te mücadele edecek 37 elit pilot arasında yer alırken, aynı zamanda KKTC ve Türkiye’yi bu organizasyonda temsil eden ilk ve tek Türk sürücü olma unvanını taşıyor. Yedi etaplık dev sezonda Avrupa’nın en büyük pistlerinde yarışacak olan Dr.Enver Haskasap, yalnızca kendi kariyerini değil, iki ülkenin hayalini dünya sahnesine taşıyor.

Drift Masters 2026 Takvimi Açıklandı

Dr. Enver Haskasap’ın KKTC ve Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek Türk sürücü olarak yer alacağı Drift Masters Grand Prix 2026 sezonu, Avrupa’nın en prestijli pistlerinde yedi etap üzerinden gerçekleştirilecek.

Sezon

1–2 Mayıs’ta İtalya (Roma) ile başlayacak,

16–17 Mayıs’ta İspanya (Madrid),

13–14 Haziran’da İrlanda (Kildare),

11–12 Temmuz’da Finlandiya (Hameenlinna),

24–25 Temmuz’da Letonya (Riga),

13–15 Ağustos’ta Almanya (Ferropolis) etaplarıyla devam edecek.

Şampiyona, 11–12 Eylül tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılacak büyük finalle sona erecek.

Bu Sadece Bir Başlangıç

Dr. Enver Haskasap’a göre bu yolculuk henüz tamamlanmış değil.

“Amacım sadece yarış kazanmak değil. Kuzey Kıbrıs’ta motor sporlarını kalıcı, sürdürülebilir ve uluslararası bir seviyeye taşımak.”

Drift tutkusuyla başlayan bu yolculuk, bugün ambargoları aşan, pistler inşa eden ve KKTC ile Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil eden güçlü bir başarı hikâyesine dönüştü.

Ve bu hikâye hâlâ yazılmaya devam ediyor.