Maç öncesinde Cumhurbaşkanı Erhürman, sahada oyuncuları tek tek selamladı ve takımlara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karşılaşma sırasında kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Sporcuların dışa açılması konusunda yaşanan sorunların sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığında kurulan birimlerde her bir branş için ayrı ayrı kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Erhürman, umutsuzluğa kapılma gibi bir lüksün olmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Önemli olan mücadeleyi bırakmamaktır. Bu, çocuklarımız için verdiğimiz bir mücadeledir. Bu yolda yılmak yoktur, bizler çözüm iradesi olan halkız ve bu doğrultuda da gerekenleri istikrarlı, tutarlı ve ciddi bir şekilde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocukların spordaki, sanattaki, kültürdeki, bilimdeki kalitesinin tartışılır bir şey olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, bizlere düşen sorumluluğun bu kaliteyi dünyayla buluşturmak olduğunu ve bunu başarabilmek için de mücadele başka bir çaremiz olmadığını dile getirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada, Caesar Larnaka Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği’ni 66-58 mağlup ederek kupayı kazandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, maçın sonunda başarı elde eden takımı tebrik ederek madalyalarını ve kupayı takdim etti ayrıca takımlarla anı fotoğrafı çektirdi.