Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte başkan Saran'ın yanı sıra yöneticiler Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya da yer aldı.

"TAMAMEN TAKIMA ODAKLIYIZ"

Burada açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Başkan Saran, "Şu anda Fenerbahçe'den başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ne şirketlerim ne de işim. Birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim Fenerbahçe. Tamamen takıma odaklıyız. O yüzden seçim konuşmanın bir faydası yok. Mayısa kadar konuşmayı düşünmüyorum." dedi.

Geçtiğimiz gün Samandıra'da futbolcularla bir araya geldiklerini hatırlatan Saran, buluşmanın çok sıcak bir havada geçtiğini aktardı.

"MHK'DA CİDDİ BİR SORUN VAR"

Hakem performanslarına da değinen Saran, şunları kaydetti:

"- Daha önce hakemlerle ilgili konuşmadığım için pişman değilim. Benim tarzım farklı. Bağırıp çağırmanın bugüne kadar bir işe yaradığını görmedim. Yapmamaya özen gösterdim. Hoşgörü, birlik ve beraberlik istedim. Konuşmamaya çalıştım ama iki hafta çok garip şeyler oldu.

- Toreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ciddi bir sorun var. Bence Ferhat Bey çok kötü yönetiyor. Toreira tellere tırmanıyor bir şey yok. Guendouzi de bu karşılaştırmayı yaptı, bize de söyledi. Puanlarımız haksız yere gitti. Buna isyan etmemiz gayet normal."

"KULÜPLERİN YÜZDE 90'I MHK'DEN RAHATSIZ"

MHK yönetiminden kulüplerin büyük bölümünün rahatsız olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şöyle devam etti:

"- Kulüplerin yüzde 90'ı MHK'den rahatsız. Ferhat Bey'in orada durması bizim için muamma. Bence bu durum federasyona da zarar veriyor. Biz bunları federasyona Taner Bey (Sönmezer) aracılığıyla dile getiriyoruz. Biz diyaloglarımızı basın önünde değil orada dile getiriyoruz. Bir dosya hazırladık. Seçimi kazanmadan önce başladık bu çalışmalara. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok, bunu yapanlar yapıyor.

- Avrupa'da hakemlerle ilgili bu kadar sıkıntı yok. Bu yönetilebilir bir şey. Yine gelmesi gereken noktada değil ama önerilerimiz var. Dünyadaki benzerlerini gündeme getirdik. Ferhat Bey konusunda kendisine ciddi bir destek var ve biz bunu anlayamıyoruz. Bu kadar net hataların olduğu yerde bence bu durum kalandan çok onu tutana zarar verir."

"KADIKÖY GENÇ OYUNCULARDA CİDDİ BASKI OLUYOR"

Sadettin Saran, futbol takımının taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda genç oyuncuların etkilendiğini dile getirdi.

Bu konuya dair psikolojik destek ekiplerinin bulunduğunu anlatan Saran, "Genç oyuncularda Kadıköy'de ciddi baskı oluşuyor. Skor bulunamayınca oluşan o uğultu psikolojilerini bozmuyor dersem yalan olur. Konuyla ilgili uzmanlardan da destek alıyoruz. 11 senenin birikmiş bir hayal kırıklığı ve travması var. Beklenti çok büyük. Biz geldiğimizde kimse şampiyonluk beklemiyordu. Biz 'bu sene yok önümüzdeki sene' diyerek baskıyı azaltabilirdik ama benim doğamda bu yok. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bu beklenti olunca sahaya maalesef hatalar hoşgörüyle yansımıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"FEDERASYON BAŞKANINA GÜVENİYORUM"

Para yüzünden transferlerin gerçekleşmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını anlatan Başkan Saran, "Federasyon başkanına güveniyor musunuz?" sorusuna ise, "Federasyon başkanına güveniyorum. Yanlış bulduğum şeyler var ama özünde iyi insan olduğunu düşünüyorum. Gizli ajandası olduğunu düşünmüyorum, açık olduğunu düşünüyorum. Daha önceki federasyon başkanlarından daha samimi olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Haziran ayında transferlerin süreceğini anlatan Saran, projelere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bir sürü projemiz var. Samandıra ile ilgili de var. Yeni arsalar da bakıyoruz. Yakında gelir getiren bir proje açıklayacağız Emlak Konut ile çalışıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde arsalarımız var. Gelmeden önce başladık çalışmaya, şimdi de gece gündüz çalışıyoruz. Öylesine başlatılmış bir sürü proje vardı, bir çoğunu durdurduk.

Sportif başarı olunca senin nakit sıkıntın da azalıyor, o yüzden birinci önceliğimiz sportif başarı."

"GALATASARAY'IN KOLLANDIĞINA İNANIYORUM"

Sadettin Saran, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın kollandığına inandığını söyledi.

Sadece adil rekabet istediklerini yineleyen Saran, "Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa biz yine 3 puan öndeydik o yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum.” şeklinde görüş belirtti.

Seçim konusunu düşünmediklerini ama tüm hazırlıkları da yaptıklarını aktaran Saran, "Her ihtimali düşünüyor ona göre çalışıyoruz. Ben hayatım boyunca şunu söyledim, kızıma da şunu dedim; 'Yapacağının en iyisini yap, en iyisini ümit et ama en kötüye de hazırlıklı ol.' Ben genelde tünel sonunda ışığı görmeye çalışırım. Dolayısıyla ileriye doğru ümitle bakıyoruz." diye konuştu.

Hayatı boyunca pes eden bir karaktere sahip olmadığının altını çizen Saran, "Ben çok mücadeleci bir insanım, kolay pes etmedim hayatım boyunca. 5 ay konuşmadan geldik geçen hafta konuştuysak demek ki bizde duruma göre reaksiyon gösteriyoruz. Senelerce bağırmalar oldu bir faydasını gördüğümüzü düşünmüyorum. Bağırmak taraftarı rahatlatıyor ama çok sonuç vermiyor. Biz daha çok sonuç odaklı çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, transfer dönemine de değinerek, "En-Nesyri bize sürpriz oldu Afrika kupasında dönünce. Duran, Sidiki devam ederiz dedik. Fakat Duran, Bükreş maçında öyle bir şey yapınca eyvah dedik. Bir sürü insanla konuştuk. Devre arasında transfer yapmak çok zor. Varsa bir hata benim hatam, alınamadıysa ben alamadım. Kimsenin bir eksiği yok. Ben geldiğimiz noktadan memnunum. Bizim birinci önceliğimiz orta sahaydı. Ben kendim Lookman'ı istedim ama olmadı. Sörloth ile görüşüldü, başka isimler vardı ama onlar mayısta geliriz şimdi gelemeyiz dediler. Darwin Nunez de görüştüklerimizden bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Her işi ehline vermeye çalıştığını anlatan Saran, transferler konusunu ekip olarak görüştüklerini ve Domenico Tedesco'nun kararıyla hareket ettiklerini de dile getirdi.

Hiçbir maçın kolay olmadığını hatırlatan Saran, sakat oyuncular konusunda ise Nelson Semedo dışındaki isimlerin milli arada takıma dönmesini planladıklarını belirtti.

Taraftara kalan 9 hafta ile ilgili mesaj veren Saran, "Dokuz hafta rica ediyoruz. En-Nesyri'de yaşadığımız gibi. Dzeko ve Tadic geçen sene buruk gittiler. Olan oldu ama şu 9 haftada takıma destek istiyoruz. Eğer şampiyon olacaksak bu sadece oyuncularla değil taraftarımızın da desteğiyle. Beni eleştirebilirsiniz, tüm eleştirilere açığım ama bu takıma 9 hafta hep birlikte inanıp, destek olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Saran, ekonomik anlamda Türk kulüplerinin kurtuluş reçetesini ise şöyle değerlendirerek sözlerini tamamladı:

"- Bizde yapılanmamızı Bodo Glimt gibi isteriz, aklın yolu bir. Müthiş potansiyelli futbolcular var. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki ben o denilen oyuncuyu bulurum ama onunla Türkiye konuşmaya başladığımız zaman menajerler Türkiye'deki ortamı bildiğinden o paralara oyuncuları alamıyorsun.

- Maalesef Türkiye'nin bir pazarı var. Diyelim adamı ikna ettin anlaştın geliyor 2-3 ay sona diyor ki 'ben bu adamdan iyi oynuyorum onun aldığına bak' diyor. 18 kulüp bir araya gelir, skala belirler, prensip anlaşması yapılır ancak maaşlar böyle düşer. Bunu da yakın zamanda yapmak çok zor. Bunu Türkiye'de yakın zamanda yapmak çok zor ama kurtuluş bu."