Serhatköy bölgesinde meydana gelen darp ve vahim zarar suçlarından tutuklanan E.T.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Serhatköy’de oyun parkı içerisinde aynı yerde sakin zanlının kız arkadaşı ile aralarında dua etmediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonucunda her iki eli ile kız arkadaşını omuzlarından tutup kaldırıp yere vurmak suretiyle sağ ayak bileğinin ters dönüp ayak bileğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, 24 Mayıs 2025 tarihinde olay polisin bilgisine geldiğini ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.