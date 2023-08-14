Metehan Sınır Kapısında 1 kilo 500 gram hintkeneviriyle yakalandı Metehan Sınır Kapısında 1 kilo 500 gram hintkeneviriyle yakalandı

Ergüçlü için yarın saat 10.30 Brt'de , 10.45'de Kıbrıs Gazetesi'nde, 11:00'da Gazeteciler Birliği'nde tören düzenlenecek.

Duayen gazeteci törenlerin ardından öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.