Daireden yapılan açıklamada, tekliflerin, KDV’siz olarak verileceği ifade edilerek, idarenin, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı belirtildi.

Ödemelerin peşin veya banka teminatlı çekle yapılacağı kaydedilen açıklamada, kasaplık satışına sunulan hayvanların Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebileceği ifade edildi.

-Teklifler için son tarih 18 Ağustos

Tekliflerin en geç 18 Ağustos Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedilen açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı belirtildi.

İhaleyi kazananların en geç 25 Ağustos Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği bildirildi.