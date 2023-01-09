DÜÇ’ten yapılan duyuruya göre, Şehit Teğmen Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde 30 baş kasaplık kuzu, Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde 50 baş kasaplık oğlak, kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.

Taban Fiyatları şöyle: “Kuzu 75 TL/Kg ve oğlak 70 TL/Kg”

Tekliflerin KDV’siz olarak verilmesi istenirken; ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle kabul edileceği, ihaleyi kazananların en geç 27 Ocak Cuma’ya kadar hayvanları almak zorunda olduğu, hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği belirtildi.

Kasaplık satışına sunulan hayvanların ilgili çiftliklerde görülebileceği, tekliflerin en geç 18 Ocak Çarşamba 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği ifade edilen açıklamaya göre, geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.