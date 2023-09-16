Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşak 15 Eylül 2023 tarihinde zafer caddesi Haspolat Lefkoşa’da zanlınınişletmesinde Lefkoşa ÇÖŞ ekipleri tarafından yapılan kontrolde dükkanının doğu kısmında mutfak olarak kullanılan bölüm içerisindeki banko dolabının üst çekmecesinde 1 adet kuru sıkı olduğuna inanılan zoraki mod-917 marka siyah renk tabanca tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis zanlının aynı gün suçüstü gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söz konusu tabancayı ismi tespit edilen bir şahıstan aldığını beyanında bulunduğunu söz konusu şahsında aranmakta olduğunu belirtti.

Polis zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca aranmakta olan şahsa müdahale etme olasılığı bulunduğundan soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadetti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.