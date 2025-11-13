10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Sındırgı'da saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği 12.31 kilometre olarak ölçüldü.

Dört dakika sonra yine Sındırgı merkezli 4,2'lik bir artçı depremle tekrar sarsıldı. Bundan 1 dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremlerin derinlikleri ise sırasıyla 7 ve 7.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Yeni güne başlayan vatandaşlara panik yaşatan depremlere saat 07.45'te bir yenisi daha eklendi. Bölgede merkez üssü Sındırgı olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Depremler başta Balıkesir olmak üzere Manisa ve İzmir gibi çevre şehirlerde de hissedildi.

Bölgede irili ufaklı yeni depremler olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Sındırgı için büyük bir deprem beklentisi olmadığını söyledi.

"DÜN SAKİNLEŞMİŞTİ, BUGÜN YİNE AKTİF"

Sabah saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından NTV yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Dün sabahtan bu sabaha olan sürede gerçekleşen deprem sayısı 228. Deprem fırtınası sürüyor. Dün sakinleşmişti, bugün yine aktif." dedi.

Bölgedeki sismik etkinliğin nedeninin çok net olmadığını kaydeden Tüysüz, bölgedeki faylara dikkat çekerek, "Bildiğimiz, belki bilmediğimiz faylar var. Bu etkinlik, Türkiye'de olmadığı kadar yoğun bir şekilde deprem oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Simav ve Gördes'in kuzeyinde de sismik etkinlik olduğunu belirten Tüysüz, son 90 günde 20 bin deprem olduğunu söyledi.

Bölgede deprem etkinliğinin süreceğini söyleyen Okan Tüysüz, büyük bir deprem beklentisi ise olmadığını ifade etti.