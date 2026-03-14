

Elde edilen bilgilere göre Smart Latch, yarış kariyerinde 3 birincilik elde etti ve Türkiye Jokey Kulübü verilerine göre yarış hayatı boyunca 1 milyon 125 bin TL kazanç sağladı. Atın son yarışına 14 Ekim 2025’te Adana’da çıktığı, bu yarış sırasında bacağında kemik kırığı oluştuğu öğrenildi.

Atın sahibi ise yaptığı açıklamada Smart Latch’i herhangi bir ücret almadan binicilik kulüplerine verilmesi amacıyla teslim ettiğini belirtti. Atın nasıl kesildiği ve etlerin aşevine nasıl ulaştığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Bakanlık listesine alındı

Öte yandan söz konusu işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde kamuoyuna duyurulduğu ve yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi üzerine yapılan haber İngiliz basının da dikkatini çekti.



The Sun ve Daily Mirror gibi magazin ağırlıklı gazeteler konuyu haber yaptı. The Sun, “Tırıs rezalet” manşetiyle haber yaptı ve durumun büyük öfkeye neden olduğunu ileri sürdü.