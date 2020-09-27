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6 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

27 Eylül 2020 Pazar 14:16
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6 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

6 köy işgalden kurtarıldı 

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, işgal altındaki bazı yerleşim birimlerini kurtardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı.

Öte yandan, Azerbaycan Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında toplandı.  

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