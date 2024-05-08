Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, hava yolu şirketinin ismi açıklanmayan bir sözcüsü, iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık 90 iç ve dış hat uçuşunun, 300 civarında kabin memurunun son dakika hasta olduğunu bildirip işe gelmemesi nedeniyle iptal edildiğini belirten sözcü, yolcuların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Sözcü, "Bu beklenmedik aksaklık için yolcularımızdan özür diliyoruz. İptallerden etkilenen konuklarımıza ücretlerinin tamamı iade edilecek veya başka bir tarihe ücretsiz olarak yeniden planlama yapılacak." dedi.

Yolcular tepki gösterdi

Mağdur olan binlerce yolcudan bazıları ise sosyal medya hesapları üzerinden iptallere tepki gösterdi.

Öte yandan, Air India Express Çalışanları Sendikası (AIXEU), yaptığı açıklamada, personelin ücret ve terfilerdeki adaletsizliği protesto etmek amacıyla işe gitmediğini öne sürdü.