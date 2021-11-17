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7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:03
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7 Azerbaycan askeri şehit oldu
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında dün gece başlayan çatışmaların ardından Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını duyuruldu. 

Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırmasına Azerbaycan ordusu karşılık verdi. Ermenistan ordusundan kayıplar olduğu bildirildi. İtidal çağrılarının ardından çatışmaların durduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ErmenistanAzerbaycan
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