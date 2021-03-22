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AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den yoksul ülkelere yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılarını gönderemeyeceklerini söyledi.

22 Mart 2021 Pazartesi 09:48
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AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor

Alman "Funke" medya grubunun gazetelerine konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den şu an için yoksul ülkelere aşı gönderilmemesine ilişkin, "Üye devletlerden aşıları kendilerinin alması için çok fazla baskı var" açıklamasında bulundu.

Yoksul ülkelere aşı erişimi sağlayan uluslararası COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimine AB'nin verdiği mali desteğin altını çizen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "AB'nin aşıyı doğrudan diğer ülkelerle paylaşma mekanizması ancak AB'de daha iyi bir üretim durumuna sahip olduğumuzda başlayacaktır" sözlerini kullandı.

AB, şu ana kadar önde gelen COVID-19 aşı üreticilerinden yaklaşık 2,6 milyar aşı dozu sipariş etti, ancak mart ortası itibarıyla AB'ye üye 27 ülkenin tamamına yaklaşık 70 milyon doz aşı teslim edildi.

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