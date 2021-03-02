Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış
İfadesinde başkasının ismini de verdi
İfadesinde başkasının ismini de verdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Flaş Haber
Emine Pilli görevden alındı
Kapat

ABD'de 4. dalga korkusu

Corona virüsten en çok etkilenen ülke olan ABD'de yeni mutasyonlar korkutuyor. CDC'den yapılan açıklamaya göre ülkede dördüncü bir dalga yaşanabilir.

02 Mart 2021 Salı 10:43
419 Okunma
ABD'de 4. dalga korkusu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yöneticisi Doktor Rochelle Walensky, Covid-19'a dair önemli bir açıklamada bulundu.

Dr. Walensky, ABD için dördüncü dalga riskinin bulunduğunu savundu. Ülkede günlük yeni vaka seviyesinin 70 bin civarında seyrettiğini belirten Walensky bu sayıların yüksek olduğunu ifade etti.

Ayrıca ülkede günlük ölüm sayıları halen 2 binin üzerinde. Dr. Walensky, "Lütfen beni dikkatle dinleyin. Mutasyon varyantları yayılıyor. Şimdiye kadar elde ettiğimiz bütün kazanımları kaybetmenin eşiğindeyiz. Bu mutasyonlar hem insanlarımız hem de gelişimimiz için gerçek tehlike oluşturuyor" dedi.

Covid-19'un birden fazla mutasyonu bulunuyor. Şimdiye kadar en tehlikeli mutasyonlar İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edildi.

CDC'nin tahminlerine göre bulaş oranı yüksek olan B117 varyasyonu (diğer adıyla İngilitere mutasyonu) ABD'de mart ayında ana salgın haline gelebilir. İngiltere mutasyonunun en büyük ayırıcı özelliği Covid-19'un daha bulaşıcı hale gelmesi.

Hızlı yayılan yeni tür nedeniyle ülkede dördüncü corona virüs dalgası yaşanacağından endişe ediliyor.

ABD'de Covid-19 vaka sayıları 29 milyonu aştı, can kaybı ise 527 binin üzerine çıktı.

Son Güncelleme: 02.03.2021 11:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı
Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı
Yolda yürürken buldu, başına talih kuşu kondu
Yolda yürürken buldu, başına talih kuşu kondu
Dünya genelinde vaka sayısı 115 milyonu geçti
Dünya genelinde vaka sayısı 115 milyonu geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim